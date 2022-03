Stoltenberg v Poľsku: Putin zničil mier v Európe

Na snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg (druhý sprava) odpovedá na otázky novinárov počas stretnutia s poľským prezidentom Andrzejom Dudom (prvý sprava) a s členmi armády v poľskom meste Lask v Lodžskom vojvodstve v utorok 1. marca 2022. Foto: TASR/AP

Lask 1. marca (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin inváziou na Ukrajinu. Rusko zároveň vyzval, aby ukončilo vojnu a stiahlo svojich vojakov z Ukrajiny. Dodal, že NATO na Ukrajinu nepošle vojakov ani bojové lietadlá, keďže sa nechce zapojiť do tohto ozbrojeného konfliktu, uvádza denník The Guardian.Stoltenberg sa takto vyjadril počas návštevy leteckej základne v poľskom meste Lask, kde sa stretol s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.povedal Stoltenberg novinárom na spoločnej tlačovej konferencii s Dudom, uvádza agentúra AFP.Šéf NATO dodal, žeZdôraznil tiež, že NATOs Ruskom. Aliancia je však zároveň podľa jeho slov pripravenásvojho územia a nedávno posilnila svoje východné krídlo.povedal.Stoltenberg tiež uviedol, že NATO poskytuje Ukrajine humanitárnu, finančnú i ďalšiu pomoc, vojakov jej však nepošle.dodal.Poľský prezident Duda uviedol, že spoločne so Stoltenbergom prebrali ďalšie kroky, ktoré sa NATO chystá podniknúť na svojom východnom krídle, tvorenom z veľkej časti práve Poľskom, píše agentúra PAP.povedal Duda.Šéf NATO sa Poľsku zároveň poďakoval za to, že na svoje územie už prijalo desaťtisíce tečencov z Ukrajiny.