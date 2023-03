Stoltenberg: V sídle NATO bude v týchto dňoch vztýčená fínska vlajka

Brusel 31. marca (TASR) - Vlajka Fínska bude už v najbližších dňoch vztýčená v sídle Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli, avizoval v piatok jej generálny tajomník Jens Stoltenberg. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Fínsky prezident Sauli Niinistö sa ešte vo štvrtok neskoro večer poďakoval 30 členským štátom NATO za to, že podporili vstup jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Vyjadril sa tak po tom, ako žiadosť Fínska odobrilo Turecko, ako vôbec posledná členská krajina Aliancie.



Fínsko a Švédsko požiadali v máji 2022 spoločne o vstup do NATO. Reagovali tak na ruskú inváziu na Ukrajinu. Podmienkou vstupu je, že ho musí odobriť všetkých 30 členských krajín Aliancie. Fínsku zostávajú na oficiálny vstup už len niektoré formálne kroky.



Vstup susedného Švédska do Aliancie je naopak stále v nedohľadne, píše agentúra AP. Zatiaľ ho totiž neodobrili Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrujú podporu ďalšiemu rozširovaniu NATO.