Stoltenberg varoval pred oslabovaním podpory pre Ukrajinu

Madrid 21. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v pondelok varoval pred oslabovaním podpory pre Ukrajinu, ktorá od konca februára čelí ruskej vojenskej invázii, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Ako Stoltenberg povedal poslancom z krajín NATO, ktorí sa zišli v španielskej metropole Madrid, on vie, že podpora Ukrajiny bude niečo stáť a že veľa ľudí už trpí rastúcimi nákladmi na energie a potraviny.



"Cena, ktorú platíme ako spojenci v NATO, sa však meria v peniazoch, kým Ukrajinci platia cenu, ktorá sa meria krvou. A ak umožníme (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi vyhrať, všetci budeme musieť zaplatiť oveľa vyššiu cenu," upozornil Stoltenberg.



"A to bude mať priame dôsledky pre našu bezpečnosť. Svet sa stane nebezpečnejším a my zraniteľnejšími," dodal s tým, že "musíme byť pripravení podporovať Ukrajinu aj na dlhé trate".



Stoltenberg vystúpil s prejavom na Parlamentnom zhromaždení NATO, kde poslanci z 30 krajín Aliancie diskutujú o otázkach bezpečnostnej a obrannej politiky, píše DPA.