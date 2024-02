Stoltenberg varoval pred podkopávaním bezpečnosti NATO

Brusel 11. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v nedeľu varoval pred vyhláseniami, ktoré podkopávajú bezpečnosť NATO. Nepriamo tak reagoval na najnovšie vyjadrenia exprezidenta USA Donalda Trumpa o ochrane spojencov v prípade napadnutia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.Trump, ktorý sa opätovne uchádza o nomináciu Republikánskej strany do tohtoročných prezidentských volieb, v sobotu na predvolebnom podujatí v americkom štáte Južná Karolína povedal, že ak si členské krajiny NATO nebudú plniť svoje finančné záväzky a napadne ich Rusko, Spojené štáty im v prípade jeho návratu do Bieleho domu neprídu na pomoc. Exprezident dokonca povedal, že by Rusko "povzbudzoval", aby si robilo, čo len sa mu zachce." povedal Stoltenberg.Predseda Európskej rady Charles Michel označil slová Trumpa voči spojencom NATO za ""." napísal na sociálnej sieti X." dodal. Podobné vyjadrenia podľa neho "".Exprezidenta USA za jeho najnovšie vyjadrenia o NATO kritizoval aj poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, napísala agentúra Reuters." napísal šéf poľského rezortu obrany v príspevku na sociálnej sieti X. Dodal, že predvolebná kampaň nie je ospravedlnením pre "zahrávanie sa s bezpečnosťou Aliancie".Článok 5 Severoatlantickej zmluvy hovorí, že ozbrojený útok proti jednej alebo viacerým členským krajinám bude považovaný za útok proti všetkým.