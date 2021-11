Stoltenberg varoval Rusko pred vojenskou agresiou voči Ukrajine

Brusel 26. novembra (TASR) - Rusko bude čeliť následkom, ak použije svoju armádu voči Ukrajine. Vyhlásil to v piatok generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg, ktorý zároveň vyjadril obavy z rastúceho počtu ruskej vojenskej techniky pri hraniciach s Ukrajinou. Správu priniesla agentúra AFP.



"Je jasné, že ak Rusko použije silu proti Ukrajine, bude to mať následky," povedal Stoltenberg počas tlačovej konferencie.



Stoltenberg dodal, že hoci Ukrajina nie je členom NATO a nespadá pod jeho pakt o kolektívnej obrane, aliancia "vyšle jasný odkaz Rusku, že NATO je tu na to, aby bránilo a chránilo všetkých spojencov".



Najvyšší predstaviteľ aliancie ďalej uviedol, že hromadenie ruských vojenských jednotiek na hranici s Ukrajinou bude témou budúcotýždňového stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v lotyšskej Rige.



"Toto je druhýkrát v tomto roku, čo Rusko zhromaždilo veľkú a nezvyčajnú koncentráciu síl," vyhlásil Stoltenberg a konkrétne spomenul, že Moskva do pohraničnej oblasti vyslala tanky, delostrelectvo aj vojská. Generálny tajomník tento krok označil za "nevyprovokovaný a nevysvetliteľný" a varoval, že takéto počínanie Moskvy "zvyšuje napätie".



AFP pripomenula, že Moskva správy o údajnom plánovaní invázie odmietla ako "západnú hystériu". Najnovší presun ruských síl nasleduje po podobnom kroku v apríli, keď Rusko zhromaždilo na ukrajinských hraniciach približne 100.000 vojakov.