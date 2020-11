Stoltenberg varoval Trumpa skorým sťahovaním vojakov z Afganistanu

Brusel 17. novembra (TASR) – Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg varoval v utorok prezidenta USA Donalda Trumpa pred unáhleným stiahnutím vojakov z Afganistanu, ktorý by sa podľa neho mohol znova stať základňou medzinárodného terorizmu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Cena za príliš rýchly alebo nekoordinovaný odchod zahraničných jednotiek z Afganistanu by mohla byť privysoká, uviedol Stoltenberg vo vyhlásení po tom, ako americké médiá priniesli správy o plánoch Trumpa na urýchlenie odsunu vojakov zo stredoázijskej krajiny.



„Hrozí, že Afganistan sa znova stane základňou pre medzinárodných teroristov, kde budú plánovať a organizovať útoky na naše krajiny. A ISIS by mohol v Afganistane znovu vybudovať teroristický kalifát, o ktorý prišiel v Sýrii a Iraku," uviedol šéf Severoatlantickej aliancie.



Stoltenberg zdôraznil, že spojenci z NATO sú v Afganistane už takmer 20 rokov a žiaden z nich tam nechce zostať dlhšie, ako to bude nevyhnutné. Nórsky politik podľa vlastných slov očakáva, že všetci spojenci dodržia prísľub, že z Afganistanu sa stiahnu koordinovane a organizovane, keď nastane správny čas.



Médiá v USA v pondelok informovali, že Trump zamýšľa do 15. januára znížiť počet amerických vojakov v Afganistane zo súčasných približne 4500 na asi 2500.



Stoltenberg tiež uviedol, že aktuálne v Afganistane pôsobí menej než 12 000 vojakov NATO a viac než polovica z nich nie je z USA. Dodal, že Aliancia bude aj po ďalšom odsune amerických jednotiek pokračovať v misii výcviku, poradenstva a podpory afganských bezpečnostných síl, ktorej financovanie je vyčlenené do roku 2024.