Stoltenberg verí, že USA budú naďalej vojensky podporovať Ukrajinu

Brusel 28. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg je presvedčený, že Spojené štáty budú Ukrajine naďalej dodávať zbrane. Uviedol to v utorok na schôdzke šéfov diplomacií členských krajín NATO v Bruseli. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Som presvedčený, že Spojené štáty budú naďalej poskytovať podporu, pretože je v bezpečnostnom záujme USA, aby tak urobili, a je to tiež v súlade s tým, na čom sme sa dohodli," povedal Stoltenberg.



Washington poskytol Kyjevu od začiatku ruskej invázie vlani vo februári vojenskú pomoc za viac ako 40 miliárd dolárov a prisľúbil, že bude Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Budúcnosť americkej podpory pre Ukrajinu však spochybnil odpor zo strany členov Republikánskej strany, ktorí sú zástancami tvrdej línie, pripomína AFP.



Obavy o ďalšiu podporu západných krajín pre Kyjev tiež vzrástli, keď vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl generál Valerij Zalužnyj priznal, že vojna sa dostala do "patovej situácie".



"Vyzývam aj spojencov, ktorí sú zaviazaní, aby pokračovali v poskytovaní podpory," uviedol šéf NATO a pripomenul sľúbenú pomoc v hodnote 10 miliárd eur od Nemecka a Holandska. "Hoci sa frontová línia až tak neposunula, Ukrajinci dokázali spôsobiť ruským silám ťažké straty," dodal.



Lotyšský minister zahraničných vecí Krišjánis Kariňš povedal, že Ukrajina potrebuje viac "striel dlhého doletu, aby dokázala narušiť ruské logistické spôsobilosti". "Je v našom priamom záujme naďalej podporovať Ukrajinu, aby sme sa uistili, že Rusko túto vojnu nevyhrá," dodal.



Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba sa na stretnutí v Bruseli zúčastní v stredu. Členské krajiny NATO sa majú dohodnúť na pláne reforiem zameraných na pomoc Ukrajine k prípadnému členstvu v Aliancii, píše AFP.



Ukrajina sa snaží o členstvo v Severoatlantickej aliancii, ktorá však Kyjevu zatiaľ nepredložila oficiálnu pozvánku. Členovia Aliancie však na summite vo Vilniuse prisľúbili, že Ukrajina jedného dňa bude súčasťou NATO, konštatuje Reuters.