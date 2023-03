Stoltenberg víta rozhodnutie Turecka ratifikovať vstup Fínska do NATO

Brusel 17. marca (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v piatok privítal rozhodnutie Turecka začať proces ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do NATO. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stoltenberg zároveň uviedol, že aj Švédsku by malo byť umožnené vstúpiť do NATO "čo najskôr". "Najdôležitejšie je, aby sa Fínsko aj Švédsko rýchlo stali plnoprávnymi členmi NATO", a nie to, či vstúpia do Aliancie naraz," povedal.



Šéf NATO zároveň vyzval turecký parlament, aby o ratifikácii prístupového protokolu hlasoval čo najskôr.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok po stretnutí s fínskym kolegom Saulim Niinistöm požiadal parlament, aby začal proces ratifikácie žiadosti Fínska o vstup do NATO. Dodal, že dúfa v ratifikovanie prístupového protokolu do májových parlamentných a prezidentských volieb v Turecku.



Helsinki podľa Erdogana podnikli "autentické a konkrétne kroky" na splnenie záväzkov vyplývajúcich z trojstranného memoranda medzi Fínskom, Švédskom a Tureckom podpísaného vlani v júni.



Helsinki a Štokholm požiadali o vstup do NATO už vlani. Turecku však rozšírenie Severoatlantickej aliancie o Fínsko a Švédsko prekážalo, pretože podľa neho obe tieto krajiny poskytovali útočisko pre skupiny, ktoré Ankara považuje za teroristické.



Voči členstvu Švédska v Aliancii má Turecko aj naďalej výhrady. Ankara opakovane tvrdí, že Štokholm nedokázal implementovať svoju časť dohody uzavretej pred vlaňajším summitom NATO v Madride.



Ankaru navyše nedávno pobúril protest pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme, kde krajne pravicový politik zapálil Korán.



Žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO zatiaľ neschválilo ani Maďarsko, ktoré ratifikáciu odkladá už vyše pol roka. Maďarský parlament má podľa piatkového oznámenia vládnej strany Fidesz o vstupe Fínska do Severoatlantickej aliancie hlasovať 27. marca.