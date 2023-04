Stoltenberg víta Zelenského plán a tvrdí, že Putin nechystá mier

Brusel 3. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v pondelok pred novinármi v Bruseli uviedol, že víta mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho rešpektuje ústredné princípy Charty OSN. Ako zároveň dodal, nič nenasvedčuje tomu, že sa ruský prezident Vladimir Putin pripravuje na mier, skôr na "ďalšiu vojnu". Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Stoltenberg spresnil, že v utorok v rámci dvojdňového pracovného stretnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie zasadne výbor NATO – Ukrajina za účasti ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu. Spojenci majú diskutovať o vojne na Ukrajine a jej ďalšej podpore zo strany NATO.



"Nevieme, kedy sa táto vojna skončí. Ale keď sa tak stane, budeme musieť urobiť opatrenia, aby Ukrajina mohla odradiť agresora v budúcnosti... Nemôžeme dovoliť, aby Rusko pokračovalo v podkopávaní európskej bezpečnosti," vysvetlil Stoltenberg počas tlačovej konferencie.



Zdôraznil, že víta mierový plán ukrajinského prezidenta, ktorý rešpektuje ústredné princípy Charty OSN a poskytuje základ pre spravodlivý a udržateľný mier.



"Nič však nenasvedčuje tomu, že by sa prezident Putin pripravoval na mier. Pripravuje sa na ďalšiu vojnu. Preto sme jednotní v našom odhodlaní zachovať náš súčasný kurz. A podporovať Ukrajinu, kým to bude potrebné," odkázal šéf Aliancie.



Uviedol, že spojenci doteraz poskytli Ukrajine vojenskú pomoc v celkovej hodnote 65 miliárd eur. "Vítam skutočnosť, že na Ukrajinu začali prichádzať moderné bojové tanky a iné obrnené vozidlá. To môže byť veľmi dôležité na frontových líniách a umožní ukrajinským silám oslobodiť ďalšie územia," opísal situáciu.



Stoltenberg pripomenul, že ministri zahraničných vecí budú opäť diskutovať o posilnení podpory pre Ukrajinu a jej ozbrojené sily, ako aj o podpore ich prechodu od zbraní zo sovietskej éry na vybavenie a doktrínu NATO.



"Naša podpora je dlhodobá. Očakávam, že sa ministri dohodnú na začatí prípravy viacročného programu pre Ukrajinu," povedal Stoltenberg.



Slovensko bude na zasadnutí ministrov zastupovať šéf diplomacie Rastislav Káčer.