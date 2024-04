Stoltenberg: Vojaci NATO v Poľsku ukazujú, že budeme brániť spojencov

Varšava 23. apríla (TASR) - Vojaci NATO v Poľsku vysielajú signál, že Aliancia bude brániť všetkých svojich členov. Vyhlásil to v utorok na návšteve Poľska generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Stoltenberg sa v Poľsku stretol s predsedom vlády Donaldom Tuskom i britským premiérom Rishim Sunakom a navštívil základňu prvej varšavskej obrnenej brigády.



"Žijeme v najnebezpečnejšom svete. Autoritárske mocnosti sa stále viac spájajú. Rusko získava podporu pre svoju agresívnu vojnu od Číny, Iránu a Severnej Kórey," uviedol šéf NATO. Dodal, že to ukazuje, že bezpečnosť nie je regionálna, ale globálna záležitosť.



Zároveň pripomenul, že NATO je obranná aliancia, ktorá nevyhľadáva konflikt s Ruskom. Podľa Stoltenberga však NATO hodlá zaistiť bezpečnosť svojich členských krajín.



"Desaťtisíc vojakov NATO v Poľsku vysiela nezameniteľnú správu, že NATO bude brániť a chrániť všetkých spojencov," vyhlásil Stoltenberg.



Severoatlantická aliancia sa tiež podľa neho zaviazala, že pomoc pre Ukrajinu bude stabilnejšia, pričom spomenul súčasnú prácu na plánoch dlhodobej finančnej pomoci. Pripomenul tiež, že NATO prijalo kroky na posilnenie ukrajinskej vzdušnej obrany, a to systémom protivzdušnej obrany od Nemecka.



Šéf NATO zároveň privítal vojenskú pomoc pre Ukrajinu, ktorú cez víkend po niekoľkých mesiacoch schválila Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu.