Stoltenberg: Vojna na Ukrajine by mohla trvať roky

Berlín 19. júna (TASR) – Vojna na Ukrajine by mohla trvať celé roky, varoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Bild zároveň opätovne vyzval západné krajiny, aby poskytovali Kyjevu podporu dlhodobo, informovala agentúra AFP.



"Musíme byť pripravení na to, že to bude trvať roky," povedal Stoltenberg. "V našej podpore Ukrajine nesmieme poľaviť, aj keď je cena vysoká – nielen z hľadiska vojenskej podpory, ale tiež z dôvodu rastúcich cien energií a potravín."



Šéf NATO pre Bild zdôraznil, že ceny potravín a pohonných hmôt nie sú ničím v porovnaní s cenou, ktorú denne platia Ukrajinci na frontovej línii. Podľa jeho slov "by sme museli zaplatiť ešte vyššiu cenu", ak by ruský prezident Vladimir Putin dosiahol svoje ciele na Ukrajine.



Stoltenberg v uplynulom týždni zintenzívnil výzvy na to, aby členovia Severoatlantickej aliancie podporovali Ukrajinu v boji proti ruskej invázii.



V interview zopakoval apel, aby členské krajiny NATO naďalej dodávali zbrojnú techniku Kyjevu, čo podľa neho "zvyšuje pravdepodobnosť, že Ukrajina dokáže vytlačiť Putinove jednotky z Donbasu".