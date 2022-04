Stoltenberg: Vojna na Ukrajine môže trvať ešte roky

Brusel 6. apríla (TASR) - Vojna na Ukrajine môže trvať ešte mesiace či dokonca roky, zatiaľ totiž nič nenasvedčuje tomu, že by ruský prezident Vladimir Putin upustil od svojich ambícií ovládnuť celú Ukrajinu. V stredu to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Musíme byť realisti a uvedomiť si, že to môže trvať dlho, niekoľko mesiacov, dokonca aj roky. A to je dôvod, prečo musíme byť pripravení na dlhý boj, či už ide o podporu Ukrajiny, sankcie či posilnenie našej obrany," povedal Stoltenberg v Bruseli pred stretnutím ministrov zahraničných vecí členských štátov Aliancie.



Stoltenberg ešte v utorok vyhlásil, že Rusko plánuje vojensky obsadiť celú oblasť Donbasu na východe Ukrajiny, aby vytvorilo koridor z Ruska na Krymský polostrov, ktorý anektovalo v roku 2014. Ruské sily sa presúvajú smerom od Kyjeva, aby sa "preskupili, prezbrojili a zásobili a zmenili svoje zameranie na východ," povedal šéf NATO.