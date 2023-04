Stoltenberg: Všetci spojenci sa zhodujú, že Ukrajina do NATO vstúpi

Ramstein 21. apríla (TASR) - Všetky členské krajiny Severoatlantickej aliancie sa zhodujú, že Ukrajina vstúpi do NATO. Vyhlásil to v piatok generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg pred stretnutím kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na leteckej základni Ramstein v Nemecku. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a agentúry DPA.



Šéf NATO dodal, že v súčasnosti je hlavnou prioritou zaistiť, aby Ukrajina nad Ruskom zvíťazila. Okrem toho uviedol, že po skončení vojny musí mať Ukrajina dostatok odstrašujúcich prostriedkov na to, aby zabránila ďalšiemu útoku.



Stoltenberg zároveň oznámil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijal pozvanie na summit NATO v litovskom Vilniuse, ktorý sa uskutoční 11. a 12. júla. Podľa DPA však nie je jasné, či sa Zelenskyj na summite zúčastní osobne alebo prostredníctvom videokonferencie. Kyjev cestovné plány prezidenta vopred neoznamuje z bezpečnostných dôvodov.



Stoltenberg už vo štvrtok počas návštevy Ukrajiny povedal, že budúcnosť tejto krajiny je v Severoatlantickej aliancii.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok zopakoval, že jedným z cieľom tzv. špeciálnej vojenskej operácie Ruska je aj naďalej zabrániť Ukrajine, aby do NATO vstúpila.