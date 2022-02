Stoltenberg: Všetko nasvedčuje tomu, že Rusko pripravuje útok

Na snímke vlajky členských štátov NATO vejú pred sídlom NATO v Bruseli 22. februára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 22. februára (TASR) - Všetko nasvedčuje tomu, že ruské vojská pokračujú v prípravách na útok na Ukrajinu, povedal v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informovala na základe správy AFP.povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii.povedal Stoltenberg.Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, medzitým v utorok vyhovela žiadosti prezidenta Vladimira Putina a dala svoj súhlas na nasadenie ozbrojených síl mimo územia Ruska. Podľa agentúry AP by tento súhlas mohol pripraviť pôdu pre útok na Ukrajinu.Vyslanie ruských vojsk do separatistických oblastí na východe Ukrajiny je podľa Stoltenberga ďalšou agresiou Ruska voči svojmu západnému susedovi, po anexii Krymu z roku 2014.NATO už v pondelok odsúdilo rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina uznať za nezávislé štáty dve separatistické oblasti ležiace na východe Ukrajiny - Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).Stoltenberg povedal, že Rusko týmto rozhodnutím, ktoré taktiež podpísalo.Ukrajina nie je členskou krajinou NATO a Stoltenberg v tejto súvislosti povedal, že do nej nebudú vyslané ozbrojené sily Aliancie, aby ju bránili pred prípadným napadnutím Ruska. Členské krajiny NATO, obzvlášť Spojené štáty, však Ukrajine posielajú zbrane a iné zásoby. Zároveň vysielajú vojakov do členských krajín na východnom krídle NATO, aby posilnili ich bezpečnosť.