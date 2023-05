Stoltenberg: Vstup Ukrajiny do NATO počas vojny nie je na programe

Brusel 24. mája (TASR) - Ukrajina nebude môcť vstúpiť do NATO, kým prebieha vojna. V stredu to v Bruseli vyhlásil šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. TASR informuje podľa správy britskej televízie Sky News.



Generálny tajomník NATO uviedol: "Myslím, že si to každý uvedomuje, že stať sa členom uprostred vojny nie je na programe (rokovaní). Otázkou je, čo sa stane, keď sa vojna skončí."



Stoltenberg v apríli povedal, že všetci spojenci NATO sa zhodujú, že Ukrajina sa stane členom vojenskej aliancie.



Stoltenberg 20. apríla počas prvej návštevy Kyjeva od začiatku ruskej invázie pred vyše rokom sľúbil, že NATO bude Ukrajinu naďalej podporovať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je vďačný za pozvanie do Aliancie, ale povedal, že jeho krajina potrebuje detailný plán smerujúci k členstvu.



Fínsko sa pripojilo k NATO tento mesiac a ukončilo svoju dlhoročnú vojenskú neutralitu. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa rozhodlo hľadať ochranu práve v rámci tejto organizácie.



Vstup Fínska do NATO bol silným politickým úderom pre ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože sa tým zdvojnásobila dĺžka hranice NATO s Ruskom.