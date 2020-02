Stoltenberg: Výcviková misia NATO v Iraku má súhlas irackej vlády

Brusel 13. februára (TASR) - Iracká vláda súhlasí s tým, aby jednotky Severoatlantickej aliancie zostali na územní Iraku. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na záver dvojdňových rokovaní ministrov obrany členských krajín Aliancie.



Stoltenberg to oznámil v súvislosti s dianím, ktoré nastalo po tom, ako pri útoku amerického dronu prišiel pri bagdadskom letisku o život iránsky generál Kásem Solejmání a iracká vláda následne požiadala zahraničných vojakov, aby opustili územie krajiny.



"Vláda Iraku nám potvrdila, že si želá, aby NATO pokračovalo vo výcvikových a poradenských aktivitách a vo zvyšovaní bojaschopnosti irackých ozbrojených síl," uviedol Stoltenberg na tlačovej konferencii v Bruseli. Dodal, že Aliancia zostane v Iraku iba tak dlho, ako si bude tamojšia vláda želať.



Výcviková misia NATO pod vedením Kanady sa začala v roku 2018 a zahŕňa okolo 500 vojakov. Misia bola začiatkom januára pozastavená po zabití Solejmáního, čo vyvolalo veľké napätie v celom regióne. NATO má v pláne presunúť stovky vojenských inštruktorov pracujúcich pre medzinárodnú koalíciu bojujúcu proti tzv. Islamskému štátu v Iraku do svojej výcvikovej misie v tejto krajine.



Misia NATO v Iraku, na rozdiel od aktivít medzinárodnej koalície pod vedením USA, nezahŕňa bojové operácie.



Stoltenberg však neposkytol žiadne detaily o tom, koľko vojakov by sa mohlo pridať k doterajšiemu personálu výcvikovej misie, zahŕňajúcej viacero vojenských základní, ani o prípadných nových činnostiach, ktoré by mohla Aliancia ponúknuť v rámci svojho pozmeneného mandátu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)