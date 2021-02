Stoltenberg: Výcviková misia NATO v Iraku sa posilní

Brusel 18. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia zatiaľ neprijala nijaké "konečné rozhodnutie" ohľadom budúcnosti svojej výcvikovej misie v Afganistane, pretože nový americký prezident Joe Biden stále zvažuje možnosť stiahnutia amerických vojsk z tejto krajiny. Uviedol to vo štvrtok poobede generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po skončení dvojdňovej videokonferencie ministrov obrany 30-člennej Aliancie. Zároveň potvrdil, že spojenci sa dohodli na rozšírení súčasnej výcvikovej misie v Iraku z počtu 500 na zhruba 4000 osôb, čo sa stane po dohode s irackou vládou.



Neistota však pretrváva ohľadom pokračovania afganskej výcvikovej misie "Rozhodná podpora" v počte 9600 vojakov. Podľa vlaňajšej dohody medzi Talibanom a vtedajším americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa jednotky Aliancie mali stiahnuť z krajiny do 1. mája výmenou za mierový dialóg medzi Talibanom a ústrednou vládou v Kábule a záväzky Talibanu, že preruší vzťahy s teroristickými organizáciami ako je al-Káida.



"Ohľadom budúcnosti našej misie sme neprijali konečné rozhodnutie. Ale s blížiacim sa termínom prvého mája spojenci NATO budú v najbližších týždňoch pokračovať v úzkych konzultáciách a koordinovaní svojej činnosti," uviedol Stoltenberg po skončení ministerských rokovaní.



Dodal, že bezpečnosť jednotiek z výcvikovej misie je pre Alianciu najvyššou prioritou - a ak bude treba, prijmú sa všetky potrebné opatrenia na zaistenie ich bezpečnosti. Zopakoval tiež známe stanovisko Aliancie, že radikálni bojovníci z Talibanu musia v súlade s mierovou dohodou rokovať v dobrej viere, obmedziť svoje krvavé útoky a prerušiť kontakty s medzinárodnými teroristickými organizáciami.



"Sme aj naďalej odhodlaní plniť svoju výcvikovú misiu. NATO podporuje mierový proces a ako súčasť tohto procesu sme výrazne znížili počet našich vojakov. Mierový proces je najlepšou šancou na ukončenie rokov utrpenia a násilia, na trvalý mier. Je to dôležité pre afganský ľud, pre bezpečnosť regiónu a pre našu vlastnú bezpečnosť," uviedol Stoltenberg, podľa ktorého cieľom Aliancie aj naďalej zostáva snaha, aby sa Afganistan už nikdy nestal útočiskom pre teroristov, "ktorí by útočili na naše krajiny".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)