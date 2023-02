Stoltenberg: Výhra Rusov by bola ukrajinská tragédia a hrozba pre NATO

Washington 9. februára (TASR) - Ruské víťazstvo by bolo pre Ukrajinu "tragédiou" a predstavovalo by nebezpečenstvo pre krajiny NATO. Povedal to v stredu generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stolteneberg. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy zverejnenej na webovej stránke NATO.



Stoltenberg spojencov vyzval, aby pokračovali v dodávkach zbraní pre Kyjev. "Bohužiaľ nepozorujeme žiadne náznaky, že sa Rusko pripravuje na mier," povedal. "Naopak, Moskva sa pripravuje na nové vojenské ofenzívy. Musíme tak Ukrajine aj naďalej poskytovať zbrane, ktoré potrebuje na to, aby získala naspäť svoje územie a prežila ako zvrchovaná krajina," uviedol.



Šéf NATO počas návštevy Spojených štátov rokoval s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, ministrom obrany Lloydom Austinom a poradcom prezidenta USA pre otázky národnej bezpečnosti Jakeom Sullivanom.



Stoltenberg pripomenul, že členské krajiny NATO Ukrajine od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 poskytli vojenskú, humanitárnu a finančnú pomoc v hodnote takmer 120 miliárd dolárov (približne 112 miliárd eur). USA ako "najväčší spojenec" zohrávajú nenahraditeľnú úlohu, povedal a dodal, že objem pomoci posilnili i európski spojenci a Kanada. Tí poskytli viac než polovicu celkovej pomoci vrátane tankov, moderných systémov protileteckej obrany a ďalšieho vojenského vybavenia.



"Európania takisto prijali takmer päť miliónov utečencov z Ukrajiny, zaviedli bezprecedentné sankcie a odpojili sa od ruského plynu a ropy," uviedol. Podľa jeho slov to potvrdzuje, čo všetko sa dá dokázať, keď Európa a Severná Amerika držia spolu.