Stoltenberg: Vyjadrenia Erdogana o Hamase nie sú problémom NATO

Berlín 10. novembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg v piatok uviedol, že vyjadrenia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorými podporil palestínske militantné hnutie Hamas, nepovažuje za problém Aliancie. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"S rozdielnymi názormi v Aliancii to nikdy nie je ľahké," uviedol Stoltenberg v rozhovore pre DPA. Dodal však, že NATO tentokrát neovplyvňujú, pretože Aliancia "v tomto konflikte nezohráva žiadnu úlohu".



Erdogan nazval Hamas po útoku na Izrael 7. októbra "oslobodzovacou skupinou". Tento útok si vtedy vyžiadal viac než 1400 obetí, ďalších vyše 240 ľudí militanti zavliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Spojené štáty a Európska únia klasifikujú Hamas ako teroristickú organizáciu.



Turecký prezident nazval Izrael "teroristickým štátom". Krajinu kritizoval za viac než 10.500 obetí, ktoré si podľa ministerstva zdravotníctva Hamasu vyžiadali odvetné útoky Izraela na Pásmo Gazy. Prerušil tiež kontakt s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a vyhlásil, že už pre Turecko "nie je partnerom".



Predstavitelia NATO sa k postoju Erdogana takmer nevyjadrili. Stoltenberg však odmietol špekulácie, že dôvodom je čakanie na ratifikáciu vstupu Švédska do Aliancie zo strany Turecka. "Sú to dve úplne odlišné záležitosti," uviedol Stoltenberg.