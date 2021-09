Stoltenberg vyzval Čínu na rokovania o kontrole zbrojenia

Brusel 27. septembra (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Jens Stoltenberg vyjadril v pondelok obavy v súvislosti s rozširovaním jadrového arzenálu Číny a vyzval Peking, aby sa zapojil do rokovaní o kontrole zbrojenia. Informuje o tom agentúra AFP.



Čína nie je protivníkom NATO, musí však "dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a konať zodpovedne v rámci medzinárodného spoločenstva," povedal Stoltenberg počas videohovoru s čínskym ministrom zahraničných vecí Wangom I. Uvádza sa to vo vyhlásení aliancie.



Stoltenberg zároveň vyjadril "znepokojenie NATO z nátlakovej politiky Číny, rozširovania jej jadrového arzenálu a nedostatku transparentnosti pri modernizácii jej armády".



Generálny tajomník NATO zdôraznil, že "obojstranná transparentnosť a dialóg o kontrole zbrojenia by boli prospešné pre NATO i Čínu".



Témou rozhovoru bola aj situácia v Afganistane, s ktorým Čína zdieľa krátky úsek hraníc, píše AFP. Stoltenberg uviedol, že by mal existovať koordinovaný prístup zahraničia zahŕňajúci aj okolité krajiny, ktorý by viedol hnutie Taliban k tomu, aby nieslo zodpovednosť za svoje záväzky v oblasti boja proti terorizmu a dodržiavania ľudských práv, v neposlednom rade práv žien.