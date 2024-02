Stoltenberg k členom NATO: Nedovoľte vraziť klin medzi USA a Európu

Brusel 15. februára (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok varoval členské krajiny NATO, aby nedovolili "vraziť klin" medzi Spojené štáty a Európu. Uviedol to po zasadnutí ministrov obrany s odkazom na obavy, ak sa budúcom americkým prezidentom stane Donald Trump. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Americký exprezident koncom minulého týždňa vyhlásil, že Spojené štáty by nemali brániť tie členské štáty NATO, ktoré si neplnia dvojpercentné rozpočtové výdavky na obranu.



Stoltenberg zároveň uviedol, že NATO a ukrajinská strana sa dohodli na tom, že spoločne vytvoria v Poľsku centrum pre analýzu ruskej vojenskej taktiky počas vojny na Ukrajine. jeho sídlom bude mesto Bydgoszcz severozápadne od Varšavy. Na základe informácií ukrajinskej armády by NATO z prvej ruky získalo prehľad o slabých a silných stránkach Ruska, vrátane fungovania zbraňových systémov, ktoré Kyjevu poskytujú členské krajiny NATO.



V Bydgoszczi zároveň vznikne priestor pre ukrajinských vojakov na výcvik a tréning podľa štandardov spojeneckých krajín.



Na otázku, či Ukrajina dostane pozvánku už na summite NATO vo Washingtone toto leto, Stoltenberg zdôraznil, že členstvo Ukrajiny je "bližšie ako kedykoľvek predtým". Pripomenul, že vlani na summite vo Vilniuse sa zrodila dohoda o prechode z dvojstupňového procesu na jednostupňový.



"Hovoríme o zjednodušení procesu. Zriadili sme Radu NATO - Ukrajina, ktorá uľahčuje tento proces a je prínosom pre politickú spoluprácu," vysvetlil šéf Aliancie. Spresnil, že Ukrajina musí dosiahnuť silný stupeň interoperability svojej armády a vojenského vybavenia so štandardmi NATO. Keď všetky požiadavky a podmienky budú splnené, tak aj jej členstvo bude "bližšie na dosah".



(spravodajca TASR Jaromír Novak)