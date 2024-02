Stoltenberg vyzval Európu na zvýšenie výroby zbraní

Berlín 10. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval európske krajiny na zvýšenie produkcie zbrojárskeho priemyslu, aby mohli ďalej podporovať Ukrajinu a zabránili možnej dlhodobej konfrontácii s Ruskom. Šéf Severoatlantickej aliancie to uviedol pre nemecký týždenník Welt am Sonntag v rozhovore, ktorý bol zverejnený v sobotu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stoltenberg pred kľúčovou schôdzkou ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli a druhým výročím ruskej invázie na Ukrajinu zdôraznil, že Aliancia "musí rýchlejšie obnoviť a rozšíriť svoju priemyselnú základňu, zvýšiť dodávky na Ukrajinu a doplniť vlastné zásoby". "Znamená to prechod od pomalej výroby v čase mieru k výrobe vo vysokom tempe v čase konfliktu," dodal.



Generálny tajomník NATO tiež povedal, že v súčasnosti "neexistuje bezprostredná vojenská hrozba voči členskej krajine NATO, no z Kremľa zároveň pravidelne zaznievajú hrozby voči Aliancii". Ruská invázia na Ukrajinu ukázala, že "mier v Európe nemožno považovať za samozrejmosť", pokračoval.



"Pokiaľ budeme investovať do našej bezpečnosti a zostaneme jednotní, budeme naďalej brániť akejkoľvek agresii... NATO sa nesnaží o vojnu s Ruskom, ale musíme sa pripraviť na možné desaťročia konfrontácie," uviedol Stoltenberg. Aliancia podľa jeho slov pozorne sleduje, čo robí Rusko, a zvýšila svoju prítomnosť na východnom krídle NATO.



"Ak (ruský prezident Vladimir) Putin na Ukrajine zvíťazí, neexistuje žiadna záruka, že sa ruská agresia nebude šíriť ďalej. Preto je teraz podpora Ukrajiny a investovanie do vlastných kapacít NATO našou najlepšou obranou," zdôraznil.