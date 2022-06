Stoltenberg vyzval Grécko a Turecko na diplomatické riešenie sporu

Atény 14. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok vyzval Grécko a Turecko, aby vyriešili diplomaticky svoj spor ohľadne ostrovov a vzdušného priestoru v Egejskom mori. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vyzývame Grécko a Turecko, aby vyriešili svoje spory v Egejskom mori v duchu dôvery a spojeneckej solidarity," uviedol Stoltenberg. Podľa jeho slov si to vyžaduje "umiernenosť a zdržanie sa akýchkoľvek krokov či vyhlásení, ktoré by mohli viesť k eskalácii situácie".



Výzva generálneho tajomníka NATO prišla dva týždne po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že odmieta ďalej rokovať s predstaviteľmi Grécka.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v reakcii na toto vyhlásenie uviedol, že sa nebude púšťať do vymieňania si osobných urážok s Erdoganom. Podľa jeho slov Turecko ohrozuje jeho krajinu a "premárnilo možnosť" na zlepšenie vzťahov.



Turecko v prebiehajúcom spore obviňuje Grécko z toho, že rozmiestnilo na ostrovoch v Egejskom mori vojakov, čo je v rozpore s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne.



Atény na margo týchto obvinení uviedli, že vojaci sú na ostrovoch v Egejskom mori preto, lebo Turecko má na svojom pobreží rozmiestnených vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode. Grécko tiež tvrdí, že turecké bojové lietadlá viackrát preleteli nad gréckymi ostrovmi, čo predstavuje "otvorený akt agresie narúšajúci grécku suverenitu a územné práva".



Tieto dve krajiny sa už niekoľko rokov sporia o námorné hranice a možné ložiská ropy v mori.