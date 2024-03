Stoltenberg vyzval krajiny NATO, aby poskytli Kyjevu viac munície

Brusel 14. marca (TASR) - Členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) neposkytujú Ukrajine dostatok munície, čo umožnilo Rusku zatlačiť ukrajinské sily. Uviedol to vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ukrajincom nedochádza odvaha. Dochádza im munícia... Spoločne sme schopní poskytnúť Ukrajine to, čo potrebuje. Teraz musíme prejaviť politickú vôľu, aby sme to urobili," povedal Stoltenberg novinárom.



Šéf NATO sa tak vyjadril v čase, keď republikáni v Snemovni reprezentantov Kongresu USA naďalej blokujú balík pomoci pre Kyjev v hodnote 60 miliárd dolárov.



Stoltenberg vyzval spojencov, aby poskytli Kyjevu vojenskú podporu čo najrýchlejšie. "Každý deň omeškania má reálne dôsledky na bojisku na Ukrajine... Toto je kritický moment a bolo by vážnou historickou chybou dovoliť, aby (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazil," upozornil.



Ukrajina čelí v posledných mesiacoch na fronte rastúcemu tlaku ruských síl, ktorým sa podarilo dobyť mesto Avdijivka v Doneckej oblasti. Ukrajinskí a západní predstavitelia sa zhodujú, že Rusku sa darí postupovať, pretože podpora od kľúčových podporovateľov Kyjeva poklesla. Stoltenberg preto vyzval na väčšie investície do vojenského priemyslu a zvýšenie produkcie.



Európska únia v reakcii na vojnu na Ukrajine spustila sériu iniciatív s cieľom zvýšiť výrobu v zbrojárskom priemysle. Produkcia sa údajne zvyšuje, avšak Euroblok nedokázal splniť svoj minuloročný sľub, že Kyjevu poskytne do marca 2024 milión kusov delostreleckých granátov, pripomína AFP.