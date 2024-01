Stoltenberg vyzval Maďarsko, aby ratifikovalo vstup Švédska do NATO

Brusel/Washington/Berlín/Štokholm 24. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval Maďarsko, aby čo najskôr ratifikovalo vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Urobil tak po tom, ako v utorok večer - po viac ako rok trvajúcich odkladoch - schválil švédske členstvo turecký parlament. Maďarsko sa tak stalo poslednou krajinou, ktorá blokuje vstup Švédska do Aliancie, informuje agentúra AFP.



Stoltenberg vo svojom utorkovom vyhlásení rozhodnutie tureckého parlamentu privítal a dodal: "Počítam s tým, že Maďarsko ukončí svoju národnú ratifikáciu čo najskôr. Švédske členstvo posilní NATO aj bezpečnosť nás všetkých".



Rovnaký apel vláde maďarského premiéra Viktora Orbána adresovalo aj Nemecko: "Teraz prišiel rad na Maďarsko, aby podniklo kroky, ktoré ešte treba urobiť, aby sme mohli privítať našich švédskych priateľov v Aliancii," uviedlo nemecké ministerstvo.



Výsledok utorkového hlasovania tureckých poslancov privítal aj poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý očakávané švédske členstvo v NATO označil za "dôležitú prioritu" administratívy prezidenta Joea Bidena.



Spokojnosť s rozhodnutím tureckého parlamentu vyjadril aj švédsky premiér Ulf Kristersson: "Dnes sme o krok bližšie k tomu, aby sme sa stali plnohodnotným členom NATO," napísal na sociálnej sieti X.



Tureckí poslanci hlasovali v prospech švédskeho členstva v pomere hlasov 287 ku 55. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by mal dokument podľa očakávaní podpísať v najbližších dňoch.



Poslednou krajinou, ktorá blokuje vstup Švédska do Aliancie, tak ostalo Maďarsko. Jeho vláda to v novembri zdôvodnila údajnými klamstvami šírenými švédskymi politikmi o stave demokracie v Maďarsku.



Orbán v utorok pozval švédskeho premiéra Kristerssona na rokovania o členstve Švédska v Aliancii. Švédska diplomacia však uviedla, že v tomto momente nevidí význam takéhoto stretnutia. Podľa Štokholmu zatiaľ nie je o čom rokovať, pretože Budapešť na rozdiel od Ankary nepredložila podmienky na schválenie švédskej žiadosti.



Švédsko a Fínsko prejavili záujem vstúpiť do NATO v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu z februára 2022. Žiadosť o členstvo obe krajiny podali spoločne ešte v máji toho roku.



Fínsko sa stalo 31. členom Aliancie vlani v apríli, ale ratifikáciu jeho žiadosti taktiež dlho blokovali Turecko s Maďarskom.