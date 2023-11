Stoltenberg vyzval na predĺženie prestávky vo vojne Izraela s Hamasom

Brusel 27. novembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval v pondelok na predĺženie prestávky v bojoch v Pásme Gazy, čo by umožnilo dodanie ďalšej humanitárnej pomoci a prepustenie ďalších rukojemníkov zadržiavaných militantných hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Vítam dohodu medzi Izraelom a Hamasom, ktorá viedla k prepusteniu rukojemníkov a dodaniu väčšieho množstva humanitárnej pomoci... Vyzývam na predĺženie prestávky. To by umožnilo dodanie veľmi potrebnej pomoci ľudom v Gaze a prepustenie väčšieho počtu rukojemníkov," uviedol Stoltenberg.



Zároveň zopakoval svoje varovanie pred hrozbou eskalácie konfliktu v regióne. "Zaznamenali sme dronové a raketové útoky na pozície americkej armády v Sýrii a Iraku ako aj útoky na obchodné lode. Toto len podčiarkuje riziko eskalácie," povedal šéf NATO.



Štvordňové prímerie medzi Izraelom a Hamasom sa začalo v piatok ráno. Prestávka v bojoch mala umožniť dodanie humanitárnej pomoci do obliehaného Pásma Gazy a výmenu unesených rukojemníkov za väznených Palestínčanov.