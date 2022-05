Stoltenberg: Zaoberáme sa výhradami k členstvu Švédska a Fínska v NATO

Kodaň 19. mája (TASR) - Výhrady Turecka voči žiadosti o vstup Švédska a Fínska do NATO sa Aliancia snaží vyriešiť. Vo štvrtok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v reakcii na rozhodnutie Ankary zablokovať začiatok prístupového procesu týchto dvoch krajín. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



"Samozrejme, zaoberáme sa obavami, ktoré vyjadrilo Turecko, aby sme dospeli k dohode, ako ísť ďalej," povedal Stoltenberg. Poukázal pritom na "dlhodobé skúsenosti Aliancie v schopnosti prekonávať rozdiely a dohodnúť sa". Šéf NATO tak naďalej verí, že Aliancia dosiahne rýchle rozhodnutie o prijatí oboch severských krajín.



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. S ich prijatím musí súhlasiť všetkých 30 členských krajín.



Rozhodnutie Helsínk a Štokholmu požiadať o vstup do NATO bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu vyhlásil, že Ankara nemôže súhlasiť s navrhovaným rozšírením NATO, keďže by podľa neho ohrozilo bezpečnosť Aliancie. Erdogan obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Tureckom považuje za teroristickú organizáciu.