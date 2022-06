Stoltenberg zdôraznil záväzok NATO ohľadom vojenskej podpory Ukrajiny

Brusel 16. júna (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vo štvrtok zopakoval záväzok NATO ohľadne poskytovania vojenskej techniky na sebaobranu Ukrajiny. Oznámil tiež, že NATO nasadí na svoje východné krídlo viac vojakov. TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.



Stoltenberg v Bruseli odsúdil prebiehajúcu "neúprosnú opotrebovávaciu vojnu voči Ukrajine". NATO podľa jeho slov bude naďalej zaisťovať Ukrajine "bezprecedentnú podporu, aby sa mohla brániť voči agresii Moskvy".



"Každá krajina má právo vybrať si svoju vlastnú cestu bez vonkajšieho zasahovania," zdôraznil šéf NATO. Priblížil, že Aliancia plánuje prijať komplexný balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý má prispieť k zlepšeniu súčinnosti a prechodu Ukrajiny od vojenskej techniky zo sovietskych čias na zbrane kompatibilné so systémami NATO.



Stoltenberg avizoval, že NATO na svojom východnom krídle rozmiestni viac vzdušných, námorných aj kybernetických obranných síl a navýši aj počet predsunutých jednotiek. Takisto uviedol, že do budúcnosti by skupiny vojakov mali byť skôr než vo všeobecnej službe poverené obranou konkrétnych krajín. Táto zmena by podľa neho skrátila reakčný čas.



"Za túto túto brutálnu agresiu voči Ukrajine je zodpovedný (ruský) prezident (Vladimir) Putin a Moskva," reagoval Stoltenberg na vyjadrenia pápeža Františka, ktorý v rozhovore zverejnenom v utorok v jezuitskom časopise La Civilt Cattolica povedal, že vojna na Ukrajine "bola možno nejakým spôsobom vyprovokovaná". Stoltenberg povedal, že podpora nezávislosti a suverenity Ukrajiny nie je hrozbou pre nikoho a takisto nepredstavuje provokáciu.