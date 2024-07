Stoltenberg zhrnul výsledky summitu; spomenul Ukrajinu, Rusko i Čínu

Washington 11. júla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok na tlačovej konferencii na záver summitu Severoatlantickej aliancie vo Washingtone vyhlásil, že Ukrajina sa na NATO môže spoľahnúť teraz aj dlhodobo.



Uviedol tiež, že Ukrajina má za sebou ťažkú zimu a jar. Objasnil, že spomalenie dodávok vojenskej pomoci malo pre Ukrajinu "reálne dôsledky", pričom ale vyzdvihol odvahu a húževnatosť ukrajinskej armády, ktorá sa snažila udržať svoje pozície.



Stoltenberg zdôraznil, že Aliancia nesmie dopustiť, aby sa takáto situácia opakovala, a ubezpečil, že NATO urobí všetko pre to, aby Ukrajina vo vojne rozpútanej Ruskom dosiahla víťazstvo, a podrobne informoval o dohodnutej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Spojenci podľa neho súhlasili s iniciatívou na konkrétnu pomoc Ukrajine v oblasti posilnenia bezpečnosti a bojového výcviku.



NATO bude podľa neho koordinovať vzdelávanie a bojový výcvik ukrajinských ozbrojených síl na základniach spojeneckých krajín, ako aj plánovať a koordinovať presuny materiálu z logistických centier na Ukrajinu a opravy vojenskej techniky.



Spojenci sa dohodli aj na vydelení 40 miliárd eur pre Ukrajinu na najbližší rok, potvrdil Stoltenberg.



Okrem toho, ako dodal generálny tajomník NATO, aliancia bude túto pomoc na svojich budúcich summitoch prehodnocovať, aby na potreby Ukrajiny reagovala adekvátnym spôsobom.



Dodal, že dlhodobá podpora ukrajinských ozbrojených síl neurobí z aliancie stranu konfliktu, ale pomôže Ukrajine uplatniť si právo na sebaobranu.



Potvrdil, že ak Ukrajina bude pokračovať v nevyhnutných reformách, členské štáty Aliancie ju budú podporovať na jej nezvratnej ceste do NATO.



Dodal, že spojenci na summite vo Washingtone vyslali aj signál Moskve, že násilie a zastrašovanie nezostanú bez odpovede.



Na záverečnej tlačovej konferencii po summite NATO vo Washingtone Stoltenberg upozornil aj na to, že spoločné bielorusko-čínske vojenské cvičenia ukazujú, ako sa Čína približuje k NATO v Európe, Arktíde a inde.



"Toto dobre zapadá do trendu, ktorý badáme: užšia koordinácia medzi Čínou a Ruskom, Čínou a Bieloruskom," uviedol Stoltenberg.



Šéf Aliancie poukázal aj na "nebezpečné správanie" Pekingu v Juhočínskom mori. Povedal, že Čína tam "ohrozuje svojich susedov a zvyšuje svoju vojenskú prítomnosť". Dodal, že Alianciu to "núti užšie spolupracovať s našimi partnermi v ázijsko-tichomorskom regióne".



Tlačová agentúra AP informovala, že v posledný deň summitu sa Severoatlantická rada na úrovni hláv štátov a vlád stretla s partnermi z ázijsko-pacifického regiónu: Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Kórey a Japonska.