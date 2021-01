Stoltenberg žiada vyvodenie zodpovednosti za útoky na Kapitol

Brusel 14. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok vyhlásil, že všetky osoby, ktoré majú na svedomí minulotýždňový útok na budovu Kapitolu vo Washingtone, by za to mali niesť zodpovednosť. Vyjadril pritom tiež presvedčenie, že americké úrady ju voči nim vyvodiť zvládnu, informovala agentúra AP.



"Demokracia musí nad násilím vždy zvíťaziť a som presvedčený, že demokratické inštitúcie v USA túto výzvu zvládnu," povedal.



Priaznivci dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa vtrhli minulú stredu (6. januára) do budovy Kongresu a vyvolali nepokoje, počas ktorých zomrelo päť osôb. Obe komory Kongresu v tom čase zasadali s cieľom definitívne potvrdiť volebné víťazstvo demokrata Joea Bidena.



Trumpa však Stoltenberg konkrétne nespomenul. Hovoril najmä o nastupujúcej administratíve. "Teším sa na mierové odovzdanie moci do rúk administratívy Joea Bidena aj na spoluprácu s ním," poznamenal šéf NATO. Dodal, že novozvolený americký prezident je podľa neho pevne odhodlaný pokračovať v transatlantickej spolupráci s NATO a dôrazne tiež podporuje myšlienku ďalšieho posilnenia spolupráce medzi Severnou Amerikou a Európou.



USA sú zďaleka najväčším a najvplyvnejším členom NATO, pripomína AFP. Trump však mnohých spojencov pravidelne kritizoval a vyčítal im nedostatočné výdavky na obranu v rámci Aliancie, prípadne podnikal jednostranné kroky, ako je stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu a severnej Sýrie.