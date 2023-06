Stoltenberga zrejme požiadajú, aby zostal šéfom NATO ďalší rok

Washington 17. júna (TASR) - Očakáva sa, že Jensa Stoltenberga požiadajú, aby ešte rok zostal vo funkcii generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO). Uviedol to zdroj oboznámený s rozhovormi na túto tému a jeden americký predstaviteľ. NATO sa zo všetkých síl snaží rozhodnúť o budúcom šéfovi aliancie ešte pred summitom, ktorý sa bude konať v polovici júla v Litve. V piatok o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



Funkčné obdobie Stoltenberga už bolo predlžované a Nór má odstúpiť v septembri, po deviatich rokoch v úrade generálneho tajomníka vojenskej aliancie.



Nórsky expremiér má v NATO širokú podporu a stále je výkonným a zdatným lídrom aliancie, povedal nemenovaný zdroj pre Reuters.



"Administratíva (amerického prezidenta Joea) Bidena sa vracia k myšlienke, že Stoltenberg zostane ďalší rok," povedal predstaviteľ USA.



"Nevyzerá to tak, že v rámci aliancie je teraz všeobecná zhoda na jeho nástupcovi," dodal.



Šance, že Stoltenberga požiadajú o štvrté pôsobenie vo funkcii, sa zvýšili s tým, ako sa blíži summit NATO v litovskej metropole Vilnius. Spojenci sa totiž obávajú, aby neukázali nejednotnosť práve v čase, keď NATO musí reagovať na vojnu Ruska na Ukrajine.



Stoltenberg vo februári povedal, že sa už nebude uchádzať o ďalšie predĺženie svojho pôsobenia vo funkcii. Odmietol však uviesť, čo urobí, ak ho členovia NATO požiadajú, aby ostal.



Tohto postoja sa držal aj v piatok na tlačovej konferencii v sídle NATO v Bruseli, keď sa ho spýtali na intenzívne rokovania o predĺžení jeho mandátu. Trval na tom, že nemá iné plány než na jeseň ukončiť svoje funkčné obdobie.



Nech už bude funkciu vykonávať ktokoľvek, bude čeliť dvom výzvam - udržať jednotu spojencov pri podporovaní Ukrajiny a zároveň strážiť, aby vyostrenie konfliktu nevtiahlo NATO priamo do vojny s Ruskom, píše Reuters.



Biden si podľa zdroja myslí, že Stoltenberg odviedol ohromnú prácu v náročných časoch, a tento pohľad má mnoho ďalších spojencov.