Stoltenberg:Hlavné je,aby Švédsko a Fínsko vstúpili do NATO čo najskôr

Brusel 14. februára (TASR) - Dôležitejšie než to, aby Švédsko a Fínsko do vstúpili Severoatlantickej aliancie spoločne je to, aby sa tak stalo čo možno najrýchlejšie. Povedal to v utorok v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg krátko pred stretnutím ministrov obrany členských krajín Aliancie. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Obe severské krajiny požiadali o vstup do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Ich žiadosti o členstvo už ratifikovali všetky členské krajiny NATO s výnimkou Maďarska a Turecka. Za najväčšiu prekážku je v tomto smere považovaná práve Ankara. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonca naznačil, že jeho krajina by mohla ratifikovať žiadosť Fínska, nie však Švédska.



Predstavitelia západných krajín vyjadrili podľa agentúry Reuters presvedčenie, že by bolo lepšie, ak by obe škandinávske krajiny vstúpili do NATO spoločne, keďže by tak bolo jednoduchšie integrovať ich do vojenských štruktúr Aliancie.



Stoltenberg však naznačil, že hlavnou otázkou nie je to, či budú žiadosti Švédska a Fínska ratifikované spoločne. „Hlavné je, aby boli obe tieto krajiny potvrdené ako riadni členovia (Aliancie) čo najskôr," povedal. "Som presvedčený, že obe sa stanú riadnymi členmi a tvrdo pracujem na tom, aby sa tak stalo čo najskôr," dodal.



Ankara žiada, aby obe severské krajiny zaujali tvrdší postoj voči Strane kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko ale aj EÚ považujú za teroristickú organizáciu. V tejto veci má pritom Ankara problém najmä so Švédskom, ktoré podľa nej poskytuje útočisko členom PKK. Erdogan kritizuje Štokholm za to, že odmieta vydať desiatky osôb, ktoré Ankara spája s touto zakázanou stranou, ako aj s pokusom o vojenský prevrat v krajine z roku 2016.