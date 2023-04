Stoltenberg:NATO dodalo Kyjevu už 230 tankov a 1550 obrnených vozidiel

Brusel 27. apríla (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo štvrtok povedal, že členské krajiny Severoatlantickej aliancie už Ukrajine doručili väčšinu z bojových vozidiel, ktoré jej prisľúbili. Konkrétne podľa neho ide o 230 tankov, vyše 1550 obrnených vozidiel a "obrovské množstvo munície". TASR o tom informuje na základe správy agentúr DPA a AFP.



"Dodaných už bolo viac ako 98 percent z bojových vozidiel, ktoré boli Ukrajine sľúbené," povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii, ktorú mal v Bruseli s luxemburským premiérom Xavierom Bettelom. "Celkovo sme vycvičili a vybavili viac ako deväť nových ukrajinských obrnených brigád," pokračoval. DPA pripomína, že brigádu NATO tvorí niekoľko tisíc vojakov.



Stoltenberg dodal, že vďaka takejto pomoci bude mať Ukrajina "silnú pozíciu" na to, aby opätovne získala svoje územie, ktoré momentálne okupujú ruské sily.



Šéf NATO vyzdvihol takúto "bezprecedentnú vojenskú podporu Ukrajiny" zároveň však varoval, že Západ by nikdy nemal podceňovať Rusko. Moskva totiž podľa jeho slov mobilizuje stále viac pozemných síl a "je ochotná vyslať (do bojov aj na smrť) tisícky vojakov".



Krajiny NATO musia podľa jeho slov v tomto podľa všetkého zdĺhavom konflikte "zachovať svoj kurz a naďalej poskytovať Ukrajine to, čo potrebuje na to, aby zvíťazila".



Na júlovom summite NATO v Litve sa podľa Stoltenberga stanoví plán "viacročnej podpory" pre Ukrajinu.



Šéf NATO privítal stredajší telefonát ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom, ktorý bol vôbec prvým rozhovorom tejto dvojice od vlaňajšieho vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu. Zároveň však podotkol, že tento telefonát "nič nemení na skutočnosti, že Čína stále neodsúdila" ruskú inváziu.



Čína oficiálne zastáva k ruskej agresii voči Ukrajine neutrálny postoj, ale Západ ju považuje za spojenca Ruska. Peking však čelí zo Západu narastajúcemu tlaku na to, aby sa pokúsil zohrávať v konflikte tzv. sprostredkovateľa.



"Možno sa táto vojna skončí za rokovacím stolom," povedal na margo zmieneného telefonátu Stoltenberg. Zároveň však zdôraznil, že je na Ukrajine, aby sa rozhodla "za akých podmienok na (mierové) rozhovory pristúpi aj aký formát by tieto rozhovory mali mať".



Vôbec možnosť akýchkoľvek "zmysluplných rokovaní" si však podľa šéfa NATO vyžaduje, aby mala Ukrajina potrebnú vojenskú silu, ktorá Rusku vyšle veľmi jasný odkaz, že "na bojisku nezvíťazí".