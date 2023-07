Generálnemu tajomníkovi NATO Stoltenbergovi predĺžili mandát o rok

Brusel 4. júla (TASR) — Členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) predĺžili mandát jej súčasného generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga o jeden rok do 1. októbra 2024. Ide už o druhé predĺženie Stoltenbergovho mandátu na čele NATO. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP.



Tento bývalý nórsky premiér je na čele NATO od roku 2014 ako 13. generálny tajomník v poradí. Členské štáty Aliancie sa už vlani vo svetle ruskej invázie na Ukrajinu dohodli na predĺžení jeho mandátu o rok.



"Som poctený rozhodnutím štátov NATO predĺžiť môj mandát generálneho tajomníka do 1. októbra 2024. Transatlantické puto medzi Európou a Severnou Amerikou zaisťuje našu slobodu a bezpečnosť už 75 rokov a v tomto nebezpečnejšom svete je naša aliancia dôležitejšia než kedykoľvek predtým," napísal Stoltenberg v príspevku na Twitteri.



Viacerí diplomati pre AFP už na konci júna potvrdili, že 31 štátov NATO sa dohodlo na predĺžení mandátu 64-ročného Stoltenberga o ďalší rok. Nového vhodného kandidáta sa totiž pred summitom NATO vo Vilniuse, ktorý sa bude konať na začiatku júna, nepodarilo nájsť. Viacero možných kandidátov z diskusie o Stoltenbergovom nástupcovi vypadlo. Ide napríklad o dánsku premiérku Mette Frederiksenovú či britského ministra obrany Bena Wallacea, uviedol britský denník The Guardian.