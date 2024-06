Stoltenberg:Spojenci by mali prijať dlhodobé záväzky NATO pre Ukrajinu

Brusel 13. júna (TASR) - Ministri obrany z krajín Severoatlantickej aliancie a Ukrajiny vo štvrtok v Bruseli schválili "cestovnú mapu" pre dlhodobú vzájomnú spoluprácu. Po prvom dni ministerských rokovaní to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje spravodajca TASR.



Stoltenberg pred novinármi povedal, že ministri v rámci rokovania Rady NATO - Ukrajina podporili vôbec prvý plán vzájomnej spolupráce v oblasti inovácií.



Krajiny NATO koordinujú podporu Ukrajine prostredníctvom neformálnej skupiny vedenej USA s názvom Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny (UDCG). Teraz však spojenci diskutujú o spôsobe, ako presunúť túto zodpovednosť na oficiálne štruktúry NATO.



Stoltenberg vyjadril nádej, že ministri obrany v piatok, v druhý deň rokovaní, podporia zriadenie nových výcvikových stredísk pre Ukrajinu v Poľsku. Rovnako očakáva, že odobria aj plán misie s názvom Bezpečnostná pomoc a výcvik NATO pre Ukrajinu (NSATU). Táto misia by znamenala, že Aliancia bude oficiálne koordinovať svoju vojenskú pomoc Ukrajine.



"Viac ako 99 percent všetkej vojenskej podpory Ukrajine poskytujú spojenci z NATO. Je teda logické, že NATO v tomto úsilí preberá väčšiu úlohu," vysvetlil Stoltenberg.



Zároveň vyzval členské krajiny, aby schválili dlhodobé finančné záväzky Aliancie voči Ukrajine v hodnote okolo 40 miliárd eur ročne čisto iba pre vojenskú pomoc.



"Od vypuknutia ruskej invázie poskytli spojenci okolo 40 miliárd eur ročne v podobe vojenskej podpory. Navrhol som, aby sme udržali túto úroveň podpory, kým bude treba, a aby spojenci toto bremeno aktívne zdieľali," uviedol s odkazom na rovnaké posolstvo počas májového stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Prahe.



Spresnil, že hrubý domáci produkt (HDP) členov NATO bude slúžiť ako základ pre výpočet spravodlivého "rozdelenia záťaže" pre sumu 40 miliárd eur. Dodal, že ak HDP Spojených štátov je zhruba 50 percent celkového HDP Aliancie, tak Američania budú zodpovední za polovicu záväzkov a zvyšok sa rozdelí medzi európskych spojencov a Kanadu.



Jeho návrhmi o dlhodobých finančných záväzkoch pre Ukrajinu by sa mali zaoberať aj šéfovia vlád a štátov na júlovom summite NATO vo Washingtone.