Stoltenberg vyzval Putina na stiahnutie vojsk pri hranici s Ukrajinou

Brusel 23. decembra (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby využil nadchádzajúce obdobie sviatkov na to, aby stiahol svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou.



"Rusko má možnosť zabezpečiť všetkým pokojné Vianoce tým, že zníži napätie a stiahne svoje jednotky," povedal v rozhovore pre agentúru DPA.



Podľa šéfa NATO Rusko zhromaždilo neďaleko hraníc s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. "Ide o významné nahromadenie (ruských) jednotiek a neexistujú nijaké známky toho, že dochádza k zastaveniu alebo spomaleniu (zvyšovania ich počtu)," povedal.



Stoltenberg ponechal otvorenú otázku, či má podozrenie, že presuny vojsk boli predovšetkým pokusom Ruska vynútiť si ústupky od Severoatlantickej aliancie v bezpečnostných otázkach. "Okolo ruských zámerov panuje neistota," uviedol.



Generálny tajomník NATO v rozhovore takisto upozornil, že Rusko už použilo silu voči Ukrajine, a to pri anexii čiernomorského polostrova Krym.



V súvislosti s požiadavkami Ruska na dodatočné bezpečnostné záruky zo strany organizácie NATO Stoltenberg prejavil ochotu viesť rozhovory. Odmietol však myšlienku, že by NATO mohlo napríklad vylúčiť rozšírenie obrannej aliancie o Ukrajinu.



Severoatlantická aliancia už niekoľko týždňov upozorňuje na zhromažďovanie až približne 100.000 ruských vojakov neďaleko hraníc s Ukrajinou. Moskvu zároveň vystríha pred prípadnou inváziou na Ukrajinu. Rusko však plány vojenského zásahu na Ukrajine kategoricky popiera a namiesto toho obviňuje Kyjev, že rozmiestňuje svoje sily až k územiam na východe Ukrajiny, ktoré ovládajú proruskí separatisti.