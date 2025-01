Stopy po vtákoch sa našli v oboch motoroch havarovaného lietadla

Soul 27. januára (TASR) - Vtáčie perie aj krvavé škvrny sa našli v oboch motoroch lietadla juhokórejskej spoločnosti Jeju Air, ktorého havária si v decembri vyžiadala 179 ľudských životov. Vyplýva to zo zistení predbežného vyšetrovania zverejnených v pondelok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Lietadlo typu Boeing 737-800 havarovalo 29. decembra 2024 počas letu z Thajska do juhokórejského mesta Muan. Stroj na letisku Muan pristál bez vysunutia podvozku na trupe, zišiel z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej bariéry explodoval. Pri výbuchu zahynulo 179 z celkových 181 pasažierov a členov posádky. Nehoda je najhoršou leteckou tragédiou v dejinách Južnej Kórey.



Juhokórejskí a americkí vyšetrovatelia stále skúmajú príčinu tejto havárie, pričom preverujú jednotlivé problematické momenty lietadla ako náraz do vtákov, chybovosť podvozku či prekážku na pristávacej dráhe.



Vo svojej predbežnej správe uvádzajú, že v oboch motoroch lietadla sa našli "krvavé škvrny a vtáčie perie". Dodávajú, že piloti už počas približovania k pristávacej dráhe spozorovali kŕdeľ vtákov, pričom to, že sa k nemu blížia zaznamenala aj bezpečnostná kamera. V správe sa však neuvádza, či motory pred haváriou prestali fungovať.



DNA analýzou sa zistilo, že zmienená krv aj perie patria kačiciam pestrým (sibirionetta formosa), sťahovavým vtákom, ktoré v zime tiahnu do Južnej Kórey zo Sibíri.



Správa potvrdila, že obe čierne skrinky - hlasový záznamník aj zapisovač letových údajov - prestali fungovať štyri minúty pred haváriou. Dôvod ich zlyhania sa však v správe neuvádza.



Hlavný pilot mal nalietaných vyše 6800 hodín, zatiaľ čo kopilot 1650 hodín. Obaja pri nehode zahynuli; prežili len jeden steward a jedna letuška. Lietadlo vybuchlo po náraze do betónovej bariéry, čo vyvolalo otázky, prečo sa zábrana tohto typu na konci pristávacej dráhy vôbec nachádzala. Juhokórejské úrady minulý týždeň avizovali, že takéto bariéry na letiskách v celej krajine nahradia tzv. rozbitnými konštrukciami.