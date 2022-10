Stopy zvierat a ľudí v blízkosti Liverpoolu odhaľujú zmeny v prírode

Londýn 4. októbra (TASR) - Pobrežie severozápadného Anglicka je už desaťročia známe ako domov jednej z najväčších zbierok stôp prehistorických zvierat na Zemi. Britskí vedci teraz medzi nimi objavili aj 8200 rokov staré odtlačky ľudských stôp. TASR informuje podľa správ BBC a Manchesterskej univerzity.



Výskum publikovaný v časopise Nature Ecology and Evolution zahŕňal nový program rádiouhlíkového datovania. Podľa neho sú najbohatšie nálezy na pláži Formby neďaleko Liverpooolu oveľa staršie, než sa doteraz predpokladalo.



Dobre zachovaný odtlačok ľudskej stopy tiež ukazuje, že problémy s vbočeným palcom netrápia len súčasníkov, ale mali ho aj vtedajší ľudia. "Má asi 8200 rokov," uviedla o stope výskumníčka Alison Burnsová.



Veľkosť a tvar chodidla naznačuje, že patril mladému mužovi, asi tínedžerovi. Vbočený palec tlačil na ostatné prsty a na malíčku mal otlak. "Zvyčajne boli bosí, takže keď si sadli, malíček sa trel o zem," vysvetlila.



Tím archeológov a geografov z Manchesterskej univerzity datuje najstaršie stopy zvierat do obdobia pred 9000 rokmi. Odhalil tiež vplyv ľudskej činnosti, ktorý zhruba pred 5500 rokmi zapríčinil pokles rozmanitosti zvierat. Pobrežie bolo vtedy asi o 30 kilometrov ďalej a žila tu rôznorodá spoločnosť zubrov, jeleňov, srncov, diviakov a bobrov spolu s predátormi vlkmi a rysmi. Vedci ju preto pomenovali ako severozápadné európske Serengeti.



"Potom asi pred 5500 rokmi vidíme veľa ľudských stôp, niekoľko jeleňov a psov, ale nič iné. Krajina sa mení so stúpaním hladiny morí a tiež s príchodom poľnohospodárstva, ktoré pravdepodobne vytváralo oveľa väčší tlak na tento ekosystém," povedal pre BBC News profesor Jamie Woodward z Manchesterskej univerzity.



Dávne stopy sú obzvlášť krehké a podľa Burnsovej môžu zaniknúť do niekoľkých týždňov. Niektoré z nich znovu pochovajú nánosy piesku a bahna ako súčasť meniaceho sa morského pobrežia.