Stormy Daniels hovorí, že Trump by mal byť odsúdený do väzenia

Londýn 2. júna (TASR) - Exprezident Donald Trump by mal byť odsúdený do väzenia, čo bol na súde uznaný ako vinný v prípade podplácania a podvodu. Povedala to pornoherečka Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordová) v rozhovore pre sobotný britský bulvárny denník The Mirror. Tým zároveň prelomila doterajšie mlčanie mimo súdnej siene v tomto prípade. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Myslím si, že by mal byť odsúdený do väzenia a na nejaké verejnoprospešné práce pre menej šťastných alebo ako dobrovoľník v boxovacom vreci v útulku pre ženy," povedala herečka vo filmoch pre dospelých.



Povedala, že je "rada", že sa dokázalo, že "po celý čas hovorila pravdu". "Pre mňa sa to neskončilo. Nikdy sa to pre mňa neskončí. Trump môže byť vinný, ale stále musím žiť s dedičstvom," dodala.



Podľa výpovede 45-ročnej herečky vo filmoch pre dospelých mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej Trump prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena vyplatil 130.000 dolárov, aby o tom mlčala. Peniaze potom vykázal v rámci predvolebnej kampane, čím falšoval obchodné záznamy.



Trumpa súdna porota newyorského súdu uznala vo štvrtok za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby, exprezident však všetky obvinenia poprel. Na základe rozhodnutia poroty vynesie sudca Juan Merchan rozsudok.