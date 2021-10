Storočný bývalý dozorca v nacistickom tábore vyhlásil, že je nevinný

Berlín 8. októbra (TASR) - Storočný bývalý dozorca v nacistickom koncentračnom tábore Josef Schütz v piatok pred nemeckým súdom vyhlásil, že sa necíti byť vinným. Informuje o tom agentúra AFP.



"Som nevinný," vyhlásil Schütz, ktorý čelí obvineniam, že "vedome a ochotne" asistoval pri vraždách 3518 väzňov v koncentračnom tábore Sachsenhausen v meste Oranienburg blízko metropoly Berlín v období od roku 1942 do roku 1945.



Pri otázke v súvislosti s jeho prácou v tábore Schütz nástojil na tom, že "nevie nič" o tom, čo sa tam stalo a "neurobil absolútne nič".



Podľa obvinení však Schütz napomáhal a nabádal k "poprave sovietskych vojnových zajatcov zastrelením v roku 1942" a vražde väzňov "použitím jedovatého plynu Cyklón B".



Schütz je najstaršou osobou súdenou za účasť na vraždách tisícov väzňov z nacistickej éry, pripomína AFP.



V Sachsenhausene väznili nacisti v rokoch 1936 – 1945 podľa údajov miestneho spomienkového centra viac ako 200.000 ľudí. Desaťtisíce z nich zomreli na následky hladu, chorôb, nútených prác, lekárskych pokusov, zneužívania alebo sa stali obeťami systematických vyhladzovacích akcií.



Viac než sedem desaťročí po druhej svetovej vojne sa nemeckí žalobcovia usilujú postaviť preživších páchateľov z nacistických čias pred súd. V uplynulých rokoch sa prevažne zameriavali na personál s nižšou hodnosťou, píše AFP.



Schütz počas procesu zostáva na slobode. Aj v prípade, že ho odsúdia, je vzhľadom na jeho vek krajne nepravdepodobné, že by išiel do väzenia.