Storová: Po vážnej reakcii na AstraZenecu je možné podať druhú vakcíny

Praha 23. júna (TASR) - Ľudia v Česku, ktorí po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca mali vážnu imunitnú reakciu, môžu ako druhú dávku dostať inú očkovaciu látku. Pre stanicu Radiožurnál to v stredu potvrdila šéfka českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Irena Storová.



Ak by sa po prvej dávke vakcíny AstraZeneca vyskytla kontraindikácia, ktorá je jasne špecifikovaná v rozhodnutí o registrácii, potom sa na základe odporúčania lekára môže podať mRNA vakcína, citoval Storovú aj portál Novinky.cz.



V takom prípade prichádza do úvahy očkovacia látka vyrobená touto technológiou mRNA, teda vakcína od firiem Moderna alebo Pfizer/BioNTech.



Nahradiť druhú dávku vakcínou iného druhu, než bola prvá dávka, je však iba núdzové riešenie – podľa Storovej sa bude prioritne očkovať oboma dávkami rovnakej vakcíny.



Údaje o bezpečnosti a účinnosti takého miešania vakcín sú len orientačné, lebo zatiaľ existuje malá vzorka výsledkov. Ďalšie výsledky sa očakávajú v blízkej budúcnosti. Doterajšie štúdie však žiadne problémy s bezpečnosťou neukazujú, doplnila Storová.