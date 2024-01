Stovky aktivistov protestovali pred britskou základňou na Cypre

Nikózia 14. januára (TASR) - Stovky propalestínskych aktivistov protestovali v nedeľu pred britskou vojenskou základňou Akrotiri na Cypre. Protest sa konal po tohtotýždňových útokoch Spojených štátov a Británie proti Iránom podporovaným povstalcom husíov v Jemene. TASR o tom informuje podľa správ Reuters a AFP.



Demonštranti žiadali zatvorenie tejto základne britského kráľovského letectva (RAF), ktorá je pod kontrolou Británie od vyhlásenia cyperskej nezávislosti v roku 1960.



Mnohí mali so sebou plagáty, na ktorých žiadali o okamžité prímerie v Pásme Gazy, kde začiatkom októbra vypukla vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



Brány tohto silne stráženého objektu na najjužnejšom cípe Cypru strážili počas protestu desiatky policajtov.



Spojené štáty a Británia podnikli v noci zo štvrtka na piatok desiatky vzdušných útokov proti húsíom v Jemene v reakcii na útoky povstalcov na lode v Červenom mori. Húsíovia pritom uvádzajú, že tieto útoky podnikajú v reakcii na vojnu v Pásme Gazy.



Podľa agentúry Reuters bola do americko-britských útokov tento týždeň zapojená aj britská základňa Akrotiri, odkiaľ štartovali stíhačky Typhoon zapojené do operácie.



Nedávno sa okrem toho objavili aj správy poukazujúce na vojenské lety Británie a Spojených štátov zo základne Akrotiri do Tel Avivu, podľa ktorých boli na palube týchto lietadiel vojenské dodávky pre Izrael.



Hovorca britskej armády vo vyjadrení pre AFP však poprel, že by akýkoľvek let britského letectva do Tel Avivu doručoval vojenské dodávky. "Britské sily na Cypre pokračujú v podporovaní dodávania humanitárnej pomoci do Gazy," uviedol hovorca. Zároveň uviedol, že britské lode s podporou britských síl na Cypre doručili do Egypta 87 ton britskej a cyperskej humanitárnej pomoci pre Gazanov.