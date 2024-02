Stovky demonštrantov vyjadrili v Budapešti podporu týraným deťom

Budapešť 21. februára (TASR) - Niekoľko stoviek demonštrantov prišlo v stredu večer v Budapešti na fakľový pochod, aby vyjadrili podporu týraným deťom. Podľa servera telex.hu heslom zhromaždenia bolo "To nestačí - Ruky preč od detí!", informuje spravodajca TASR V Budapešti.



Pochod, ktorý zorganizovala skupina Spoločná celoštátna vôľa (Országos közös akarat), začal na budínskom námestí Szent Gellért tér a smeroval na Kossuthovo námestie.



V sprievode, ktorého väčšinu tvorili študenti stredných a vysokých škôl, nikto nevykrikoval žiadne heslá. V dave sa objavili transparenty s nápismi "Samotný systém je chybou" a "Endre K. môže byť stále medzi deťmi".



Na trase pochodu bolo podľa servera nasadených relatívne veľa policajtov. Atmosféra však bola pokojná, menší rozruch nastal iba vtedy, keď účastníci neúmyselne zablokovali vchod do stanice metra.



Predseda Národného združenia sociálnych pracovníkov a vysokoškolský pedagóg Sándor Meleg v prejave poďakoval pracovníkom v sociálnej sfére za ich prácu a dodal, že len vďaka nim systém sociálnej starostlivosti o deti ešte vôbec funguje. Pripomenul, že vedenie detských domovov je vyberané na základe politickej lojality, že pracovníci týchto zariadení sú preťažení a pracujú v zlých podmienkach.



Meleg upozornil, že problémy sú aj so starostlivosťou o deti, seniorov, bezdomovcov, pričom vláda cielene trestá a diskriminuje mnohé sociálne skupiny.



Členka mládežníckej organizácie Spojený študentský front Blanka Bercseková povedala, že obete sexuálneho zneužívania nemôžu rátať prakticky so žiadnou podporou, mnohí z nich si z tohto dôvodu vzali život.



Minulý piatok protestovalo v Budapešti 50.000 demonštrantov v reakcii na prezidentskú amnestiu pre Endreho K. zapleteného do pedofilnej kauzy a na politické súvislosti tohto škandálu. Protest zorganizovala na sociálnych sieťach skupina influencerov.



Politickú zodpovednosť z tejto kauzy vyvodili 10. februára odstúpením prezidentka Katalin Nováková a bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová.



Nováková vlani v apríli rozhodla o udelení amnestie v presvedčení, že bývalý zástupca riaditeľa detského domova v Bicske Endre K., odsúdený za krytie svojho nadriadeného, nezneužíval tamojšie deti. Riaditeľ v domove sexuálne zneužíval deti a mladistvých. Endre K. nielenže vedel, že riaditeľ ústavu obťažoval niekoľko detí, ale v mene jedného z nich napísal aj krivú výpoveď. Nováková priznala, že urobila chybu.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)