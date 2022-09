Kyjev 29. septembra (TASR) - Stovky detí z východnej Ukrajiny uviazli v ruských letných táboroch na opačnej strane frontovej línie, ktorá sa posunula, keď začiatkom septembra ukrajinská protiofenzíva prinútila ruských vojakov v Charkovskej oblasti, aby sa stiahli. Agentúra AP, ktorá hovorila s 20 rodičmi a predstaviteľmi z Ruska i Ukrajiny, vo štvrtkovej správe približuje, že ruské okupačné rádio a noviny propagovali tieto detské tábory ako letnú pauzu od vojny pre ukrajinské deti, pričom ich ponúkali zadarmo.



Ako uviedli ukrajinskí predstavitelia i príbuzní detí, s účasťou svojich potomkov v táboroch súhlasili stovky rodín v okupovaných častiach na východe a juhu Ukrajiny. Ukrajinské spravodajské služby a tiež jedna z matiek uviedli, že v ruských táboroch je 52 detí z mesta Izium a okolo 250 detí vo veku deväť až 16 rokov z ďalších miest Charkovskej oblasti. Nachádzajú sa takmer 1000 kilometrov od domova.



Jeden konvoj autobusov s deťmi vyrazil z Iziumu koncom augusta s tým, že do začiatku školského roka sa mali deti vrátiť domov. Ich rodiny tvrdia, že zájazd zorganizoval manželský pár z Iziumu, ktorý však už plánuje zostať v Rusku a tvrdí, že Ukrajina je pre deti príliš nebezpečná.



V stredu sa v Iziume zišlo pred zatvorenou kaviarňou približne 20 nahnevaných rodičov, ktorí žiadajú viac pomoci, čo sa týka návratu svojich detí. Obávajú sa, že budú považovaní za kolaborantov, ktorí boli ochotní svoje deti odovzdať nepriateľovi.



Jednej z matiek sa podľa jej slov podarilo stopom dostať do Záporožskej oblasti, získať povolenie od ukrajinských úradov na prechod cez Ruskom kontrolované územia a cez Krymský polostrov sa dostala do ruského prímorského strediska Gelendžik, kde sa nachádza množstvo z týchto detí vrátane jej dcéry. Osoby zodpovedné za daný tábor však odmietli vydať povolenie, aby si mohla dcéru vziať domov. Musela preto podpísať dokument, že zostane v Rusku. Napriek tomu sa spoločne s dcérou napokon rovnakým spôsobom vrátili na Ukrajinu.



Prítomnosť ukrajinských detí potvrdilo aj mesto Jejsk, takisto v Krasnodarskom kraji. Podľa lokálnej spravodajskej stanice Kuban 24, ktorá citovala regionálneho gubernátora, je v Gelendžiku a Jejsku dovedna 323 ukrajinských detí.



Podobné prípady zaznamenali aj v Chersonskej oblasti, uviedol poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Vláda sa podľa jeho slov snaží túto situáciu riešiť. Ako však pod podmienkou anonymity podotkol jeden z ukrajinských predstaviteľov, otvorenie trestných konaní v tejto záležitosti je komplikované, pretože rodičia svoje deti poslali do Ruska dobrovoľne.