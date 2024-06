Stovky farmárov v Bruseli protestovalo proti zelenej politike EÚ

Brusel 4. júna (TASR) - Niekoľko stoviek farmárov z viacerých európskych krajín prišlo v utorok ráno na svojich traktoroch do Bruselu, aby demonštrovali proti environmentálnym požiadavkám spoločnej poľnohospodárskej politiky. Protesty zvolala organizácia Farmers Defence Force (FDF), založená v Holandsku v roku 2019, informuje spravodajca TASR.



Protest zorganizovali len niekoľko dní pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa vo všetkých členských štátoch EÚ konajú od 6. do 9. júna.



Okolo obeda bruselská polícia napočítala v oblasti Atómia na okraji mesta okolo 1200 demonštrantov a 400 traktorov a niekoľko autobusov, ktoré priviezli účastníkov protestu. Demonštrácia bola naplánovaná na celý deň. Nasadené poriadkové sily a polícia mali zabrániť demonštrantom dostať sa hlbšie do centra mesta a k budovám inštitúcií EÚ.



FDF je od roku 2022 v popredí protestov farmárov proti environmentálnej politike holandskej vlády, ktorá sa v súlade so smernicami EÚ snažila znížiť emisie dusíka, ktoré do veľkej miery spôsobuje aj agrosektor. Podľa belgickej televízie RTBF viaceré environmentálne združenia a poľnohospodárske zväzy, ktoré sa k utorňajšej demonštrácii nepripojili, považujú FDF za blízke extrémnej pravici.



Okrem domácich demonštrantov do Bruselu prišli aj farmári z Rumunska, Španielska, Poľska a Talianska, pričom organizátori ponúkli priestor na rečnenie aj poslancovi Európskeho parlamentu z krajne pravicovej strany Flámsky záujem.



Vplyvná konfederácia poľnohospodárskych zväzov v EÚ Copa-Cogeca tvrdí, že zastupuje záujmy 22 miliónov európskych farmárov a ich rodín, pričom svoje členské organizácie vyzvala, aby sa na utorňajších protestoch v Bruseli nezúčastnili.



Polícia popoludní potvrdila, že protesty prebiehajú pokojne a od ich začiatku neboli hlásené žiadne incidenty alebo prerušenia dopravy.