Stovky Izraelčanov protestovali proti opatreniam na obmedzenie pohybu

Tel Aviv 18. septembra (TASR) – Stovky Izraelčanov protestovali vo štvrtok večer v Tel Avive proti druhému celoštátnemu obmedzeniu voľného pohybu, ktoré začne platiť od piatkovej 14:00 miestneho času. Tzv. lockdown bude trvať tri týždne a obsiahne príchod židovského Nového roku (Roš ha-šana), ako aj Deň zmierenia (Jom kipur) a pútnický sviatok stánkov (sukot).



Ako pripomenula agentúra AFP, Izrael pôvodne žal chválu za to, ako v marci zastavil šírenie choroby COVID-19 zavedením prísnych reštrikcií. Úrady však nedávno uznali, že ich uvoľnenie prišlo priskoro.



V predvečer vstupu obmedzení do platnosti sa predseda vlády Benjamin Netanjahu prostredníctvom prejavu k národu snažil verejnosti vysvetlil, že vláda nemá na výber. Uviedol, že „zdravotný systém je v červenom pásme... Urobili sme všetko, čo sme mohli, aby sme dosiahli rovnováhu medzi potrebami (verejného) zdravia a potrebami ekonomiky."



Podľa nových opatrení sa obyvatelia budú môcť teraz vzdialiť iba 500 metrov od domu. Výnimky z tohto pravidla zahŕňajú ľudí, ktorí si idú kúpiť lieky a potraviny, alebo sa chcú zúčastniť na pohrebe alebo na obriezke.



Izraelský opozičný politik Jair Lapid tieto opatrenia odsúdil ako veľmi agresívny krok, ktorý je pre ekonomiku ničivý a nie je to užitočné ani z hľadiska zastavenia epidémie.



Vyslovil podozrenie, že jediný dôvod, prečo vláda opäť pristupuje k celoštátnemu lockdownu je to, že je úplne stratená a úplne zlyhala pri zvládaní epidémie.