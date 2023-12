Stovky Izraelčanov v Tel Avive vyzývali na prepustenie rukojemníkov

Tel Aviv 9. decembra (TASR) - Stovky Izraelčanov sa v sobotu zišli na takzvanom Námestí rukojemníkov v Tel Avive, odkiaľ vyzývali na prepustenie najmenej 137 zajatcov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na zhromaždení sa zúčastnili aj niektorí príbuzní zajatých rukojemníkov. Otec 19-ročnej rukojemníčky od izraelskej vlády a vojnového kabinetu žiadal vysvetlenie, čo presne je predmetom rokovaní medzi Izraelom a Hamasom v súvislosti s oslobodením zajatcov.



Demonštranti držali v rukách transparenty so sloganmi "Veria nám, že ich dostaneme z pekla" a "Priveďte ich hneď domov."



Jeden z demonštrantov, ktorého 85-ročného otca odvliekli do palestínskej enklávy, kde o tri týždne neskôr zomrel, vyjadril presvedčenie, že vláda sa o rukojemníkov nezaujíma a ide jej len o pomstu za útoky Hamasu zo 7. októbra.



Ďalší účastník sobotňajšej demonštrácie uviedol, že izraelská vláda by mala uprednostniť oslobodenie rukojemníkov pred pokračovaním vo vojne s Hamasom.



Vo videozázname, ktorý premietali na zhromaždení v Tel Avive, 77-ročná oslobodená rukojemníčka Margalit Mosesová tvrdila, že ju odvliekli do tunela pod Pásmom Gazy, kde jej militanti vzali prístroj, ktorý používala na dýchanie v noci.



"Štyridsaťdeväť dní som nespala. Mala som psychické aj fyzické ťažkosti. Každý ďalší deň to bolo ťažšie a ťažšie," povedala Mosesová.



Militanti z Hamasu uniesli do Pásma Gazy 7. októbra po útoku na Izrael približne 240 ľudí. V rámci dohody o prímerí, ktorá sa po týždni skončila 1. decembra, Hamas prepustil 105 rukojemníkov, najmä ženy a deti, výmenou za 240 Palestínčanov väznených v Izraeli. Podľa Izraela zostalo v zajatí militantov najmenej 137 osôb. Snahy na obnovenie dohody o prímerí však uviazli na mŕtvom bode, konštatovala AFP.