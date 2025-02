Stovky Konžanov protestovali proti podpore Rwandy zo strany EÚ

Pretória 4. februára (TASR) - Stovky občanov Konžskej demokratickej republiky (KDR) v utorok pred sídlom zastúpenia EÚ v juhoafrickej Pretórii požadovali sankcie proti Rwande za jej podporu povstalcom bojujúcim proti vládnym silám na východe KDR. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Asi 2000 demonštrantov, ktorí sa zišli pred veľvyslanectvom EÚ v JAR, deklarovalo, že situácia v KDR je podobná ako na Ukrajine. Žiadali EÚ, aby voči Rwande a jej prezidentovi Paulovi Kagamemu uplatnila rovnaké opatrenia - sankcie, aké boli aplikované na Rusko.



Demonštranti odsúdili aj dohodu o nerastoch medzi EÚ a Rwandou a obvinili Brusel z podnecovania konfliktu a drancovania svojej krajiny. Rovnaký názor svojho času vyjadrila aj sieť približne 30 európskych mimovládnych organizácií EurAC.



Spomínaná dohoda bola podpísaná vo februári 2024 a umožňuje EÚ, aby mala prístup k zdrojom surovín vrátane cínu, volfrámu, zlata, nióbu a prvkov vzácnych zemín. Náleziská týchto surovín, ako aj koltánu - rudy, ktorá je dôležitá pri výrobe telefónov a notebookov - sú aj na východe KDR susediacom s Rwandou.



Ozbrojené Hnutie 23. marca (M23) za podpory vojakov rwandskej armády minulý týždeň v bleskovej ofenzíve obsadilo mesto Goma na východe KDR a deklarovalo, že chce postupovať až do hlavného mesta Kinshasa a chopiť sa tam moci.



V Gome – meste s viac ako miliónom obyvateľov – boje síce ustali, ale ozbrojené zrážky sa rozšírili do susednej provincie Južné Kivu, čím sa vystupňovala humanitárna kríza v tomto regióne bohatom na nerastné suroviny.



Rwanda nikdy nepriznala, že by hnutiu M23 poskytovala vojenskú pomoc. Naopak, tvrdí, že KDR podporuje a chráni ozbrojenú skupinu vytvorenú etnickými Hutuami, ktorí v roku 1994 počas genocídy v Rwande masakrovali Tutsiov a umiernených Hutuov.



M23 v utorok vyhlásila humanitárne prímerie. Stalo sa tak pred plánovaným stretnutím prezidenta KDR Félixa Tshisekediho s rwandským prezidentom Paulom Kagamem.