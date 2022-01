Stovky ľudí demonštrovali v Prahe proti povinnému očkovaniu

Praha 11. januára (TASR) - Na pražskom Malostranskom námestí demonštrovali v utorok popoludní odporcovia povinného očkovania proti covidu týkajúceho sa vybraných profesijných skupín. Na proteste pod heslom "Neberte nám slobodu" sa zišlo niekoľko stoviek ľudí. Akciu zorganizovali iniciatívy Chcípl pes a Změna matrixu, informuje spravodajský portál Novinky.cz.



Niekoľko ľudí sa v chladnom počasí vyzlieklo do pol pása. Reagovali tak na rok staré vyhlásenie terajšieho ministra zdravotníctva Vlastimila Válka o povinnom očkovaní. Válek vtedy ešte ako opozičný poslanec v parlamente povedal, že keby bolo očkovanie povinné, tak sa "ako prvý" pripúta "od pása nahor nahý" pred Snemovňu a nevpustí do nej ministra.



Vláda nového českého premiéra Petra Fialu avizovala, že chce zmeniť vyhlášku, ktorá počíta s povinným očkovaním proti covidu pre vybrané profesie a ľudí nad 60 rokov. Samotný Válek uviedol, že chce vypustiť povinné očkovanie seniorov. Sľúbil pritom, že nová podoba vyhlášky bude pripravená v polovici februára. Súčasná vyhláška má začať platiť od marca, čo dotknutým skupinám zásadne znižuje manévrovací priestor, približujú Novinky.cz.



Vláde predošlého českého premiéra Andreja Babiša stačilo na schválenie predmetnej vyhlášky len pár dní. Fialova vláda bude podľa slov Válka celý január o zmene vyhlášky diskutovať, pričom on sám v polovici februára predloží jej novelizáciu. Samotný Válek ešte pred niekoľkými týždňami vyhlasoval, že vyhlášku zruší.



Utorňajší protest krátko pred 16. hodinou organizátori ukončili a vydali sa podporiť demonštráciu poľnohospodárov, ktorí protestovali pred Úradom vlády proti zmene dotačnej politiky.