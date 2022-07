Stovky ľudí evakuovali, obce na svahoch pri Aténach ohrozoval požiar

Atény 20. júla (TASR) - Stovky ľudí evakuovali v utorok večer z ich domovov, pretože obce na svahoch hory Penteli severovýchodne od gréckej metropoly Atény ohrozoval lesný požiar. Hasiči bojovali s plameňmi, ktoré rozdúchaval silný vietor, aj večer a snažili sa ich dostať pod kontrolu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Podľa protipožiarnej služby sa na hasení požiaru na hore Penteli, 25 kilometrov od Atén, podieľalo 15 lietadiel a deväť vrtuľníkov, ale keď padla noc, pristáli.



Policajti a hasiči odviedli starších obyvateľov z domov do bezpečia, pretože plamene sa k obydliam nebezpečne približovali.



Obrovské mračná dymu z požiaru bolo vidieť aj v centre Atén.



Miestni predstavitelia oznámili, že domy boli zničené alebo poškodené, ale nedostali žiadne hlásenia o zraneniach ani uviaznutých ľuďoch. Evakuovali aj detskú nemocnicu v tejto oblasti.



Grécko bolo zatiaľ ušetrené vlny horúčav, ktorá v súčasnosti trápi krajiny na západe Európy, ale predstavitelia gréckej protipožiarnej služby upozornili, že ak bude horúce a suché počasie trvať týždne a ak budú zároveň dlhodobejšie stúpať teploty, zvýši sa tým celkové riziko vzniku lesných požiarov.



Vlani zničili lesné požiare v Grécku vyše 1300 štvorcových kilometrov pôdy a boli to najhoršie zaznamenané škody od roku 2007.



Podľa hovorcu protipožiarnej služby Jiannisa Artopiosa boli v utorok vydané štyri jednotlivé príkazy na evakuáciu, pričom ľuďom v zasiahnutých oblastiach poslali do mobilných telefónov esemesku s varovaním.



"Bol to ťažký deň," povedal v utorok hovorca a dodal, že do terénu bolo poslaných ďalších 400 hasičov. V službe bolo tiež okolo 300 policajtov, ktorí dohliadali na dopravné zákazy a kontrolovali evakuované oblasti, aby zabránili rabovaniu.